Nioh 3 получит более высокий уровень сложности в "Новой игре плюс", подтвердил продюсер

Nioh 3 сохранит традиции франшизы и предложит высокие уровни сложности в режиме «Новая игра плюс». Подтверждение поступило непосредственно от продюсера Кохэй Шибата в интервью, данном WCCF Tech во время Tokyo Game Show 2025.

«Мы включили это во второй проход, где можно увеличить уровень сложности, и я думаю, что это стало неотъемлемой частью серии Nioh», — сказал Шибата.

Эта функция позволяет игрокам сохранить весь прогресс, достигнутый в первом прохождении игры, включая снаряжение, уровни и разблокированные навыки.

Для тех, кто не знает, в Nioh, как и в других играх серии Souls, есть режим New Game Plus, в котором можно переиграть игру и перенести все уровни, оружие и разблокированные элементы. Разница заключается в том, что это более высокие уровни сложности с собственными уникальными возможностями. К примеру, Way of the Strong или NG+ включают в себя Divine Equipment в Nioh 1 и 2.

Будут ли дополнительные уровни сложности доступны при запуске или добавлены позже, пока неизвестно.

Nioh 3 выйдет 6 февраля 2026 года для PS5 и PC.