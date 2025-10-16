Nioh 3 получит более высокий уровень сложности в "Новой игре плюс", подтвердил продюсер

Nioh 3 сохранит традиции франшизы и предложит высокие уровни сложности в режиме «Новая игра плюс». Подтверждение поступило непосредственно от продюсера Кохэй Шибата в интервью, данном WCCF Tech во время Tokyo Game Show 2025.
«Мы включили это во второй проход, где можно увеличить уровень сложности, и я думаю, что это стало неотъемлемой частью серии Nioh», — сказал Шибата.
Эта функция позволяет игрокам сохранить весь прогресс, достигнутый в первом прохождении игры, включая снаряжение, уровни и разблокированные навыки.
Для тех, кто не знает, в Nioh, как и в других играх серии Souls, есть режим New Game Plus, в котором можно переиграть игру и перенести все уровни, оружие и разблокированные элементы. Разница заключается в том, что это более высокие уровни сложности с собственными уникальными возможностями. К примеру, Way of the Strong или NG+ включают в себя Divine Equipment в Nioh 1 и 2.
Будут ли дополнительные уровни сложности доступны при запуске или добавлены позже, пока неизвестно.
Nioh 3 выйдет 6 февраля 2026 года для PS5 и PC.
Мне нравилось как работали уровни сложности у этих разрабов. Нг+ оно с натяжкой назывался просто доступ к миссиям на повышеной сложностях с условиями, а не как игр фромов.
А по теме новость не о чем и об очевидном, как будто грузу не хватило на отмытие бонусов
вот эта их новая игра + портит всю игру у них там игра + раз по 5 +
Ну на нг++ не просто возростает сложность, меняется подход к битве с монстрами, на сложности нио это целые карусели сложностей
для меня нет+ возения одного и тоже
В ниохе как бы игра то сама начинается только на нг+, если кто не знал.