Nioh 3 порадует игроков - создатели рассказали, что они изменили, чтобы сделать игру идеальной

Разработчики Nioh 3 опубликовали отчёт об альфа-тестировании, которое состоялось в июне на PlayStation 5. Игроки имели возможность поделиться своими отзывами, и разработчики оперативно отреагировали на самые важные комментарии, анонсировав ряд улучшений в финальной версии игры.
Одним из ключевых изменений станет улучшенное управление и дополнительные возможности настройки. Team NINJA позаботилась о том, чтобы игровой процесс стал более отзывчивым, позволяя игрокам настраивать параметры по своему вкусу.
В ответ на опасения по поводу слишком высокого уровня сложности будет улучшен баланс врагов. Разработчики также работают над улучшением видимости и оптимизацией уровней, чтобы сделать исследование более интуитивным и увлекательным.
Визуальные улучшения включают улучшенное глобальное освещение, уменьшение тумана и устранение матовых текстур. Ожидается, что игра будет работать более плавно, что приведёт к более стабильной частоте кадров.
Выход Nioh 3 запланирован на начало 2026 года на ПК и PlayStation 5. Ожидается, что новые функции, такие как новый стиль боя ниндзя и обновлённый дизайн уровней, вновь порадуют поклонников игр в жанре Souls-like и динамичных экшенов.
Я сегодня такой же после пятницы
Я за боялась драться воооон с этим типом он там на верху не далеко от Храма бегает такой поэтому я его скипнула , и еще демона которые по красным мечам тоже скипнула уж больно харкорный
главное что они не изменили свой лагучий движок. долгих поносов разрабам
Дайте еще Бэту я Бабку не успела победить у которых змее на плечах
Niohyi nado 3.