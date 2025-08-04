Nioh 3 порадует игроков - создатели рассказали, что они изменили, чтобы сделать игру идеальной

Разработчики Nioh 3 опубликовали отчёт об альфа-тестировании, которое состоялось в июне на PlayStation 5. Игроки имели возможность поделиться своими отзывами, и разработчики оперативно отреагировали на самые важные комментарии, анонсировав ряд улучшений в финальной версии игры.

Одним из ключевых изменений станет улучшенное управление и дополнительные возможности настройки. Team NINJA позаботилась о том, чтобы игровой процесс стал более отзывчивым, позволяя игрокам настраивать параметры по своему вкусу.

В ответ на опасения по поводу слишком высокого уровня сложности будет улучшен баланс врагов. Разработчики также работают над улучшением видимости и оптимизацией уровней, чтобы сделать исследование более интуитивным и увлекательным.

Визуальные улучшения включают улучшенное глобальное освещение, уменьшение тумана и устранение матовых текстур. Ожидается, что игра будет работать более плавно, что приведёт к более стабильной частоте кадров.

Выход Nioh 3 запланирован на начало 2026 года на ПК и PlayStation 5. Ожидается, что новые функции, такие как новый стиль боя ниндзя и обновлённый дизайн уровней, вновь порадуют поклонников игр в жанре Souls-like и динамичных экшенов.