Nioh 3 преодолела отметку в 1 миллион проданных копий и стала самым успешным запуском в серии

Nioh 3 достигла отметки в 1 миллион проданных копий по всему миру, как объявили Koei Tecmo и Team NINJA. Эта отметка была достигнута быстрее, чем у любой другой игры серии, что позволило франшизе достичь общего тиража в 10 миллионов проданных копий.

Воспользовавшись этим достижением, Koei Tecmo также выпустила новый трейлер игры, акцентируя внимание на похвалах, полученных от специализированных критиков.

В игре игроки берут на себя роль Токугавы Такетиё, его пути к становлению следующим сёгуном в процветающую эпоху Эдо в Японии. Тем временем его брат, Токугава Кунимацу, охваченный завистью и, под влиянием тёмной силы, возглавляет армию ёкаев, чтобы свергнуть Такечиё, нарушив эпоху мира.

В игре представлены два боевых стиля: самурайский и ниндзя. Самурайский стиль сохраняет основные боевые навыки серии, с новой системой мастерства боевых искусств для улучшения боевых умений и механикой отражения атак для блокировки ударов в последний момент.

С другой стороны, стиль ниндзя выделяется своей ловкостью, позволяя уклоняться и выполнять воздушные атаки. Среди техник выделяется техника «Туман», создающая остаточное изображение для отвлечения противников, и техника «Уклонение», позволяющая избегать ударов противника, обеспечивая стратегические преимущества в битвах.

Nioh 3 доступна для ПК и PS5.