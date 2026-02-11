Nioh 3 разошлась тиражом более 700 000 копий на PS5 и ПК за четыре дня

На фоне высоких оценок критиков, Nioh 3 от Team Ninja, судя по всему, показала хорошие результаты с момента выхода. По оценкам Alinea Analytics, за четыре дня на PS5 и ПК было продано более 700 000 копий, что, как сообщается, принесло более 50 миллионов долларов валовой выручки. Предполагается, что Steam обеспечил львиную долю продаж (56,1%) по сравнению с PS5 (43,9%).

Интересно, что Китай составил наибольшее количество игроков на обеих платформах — 48,7%. Эта цифра возрастает почти до двух третей всех игроков, если включить Японию и Тайвань. Значительная часть игроков Nioh 2 приобрела сиквел: 66,6% в Steam и 69% на PlayStation.

Однако более 80% игроков ранее уже играли в Elden Ring в Steam. Фанаты Black Myth: Wukong также проявили себя с лучшей стороны: около 71,3% игроков Nioh 3 уже познакомились с экшен-RPG от Game Science на этой платформе.

С точки зрения общих продаж, это более сильный старт, чем Nioh 1, разошедшийся тиражом более миллиона копий за две недели. Однако он отстаёт от Nioh 2, который продал столько же копий всего за два дня (и без релиза на ПК). Остаётся только гадать, повлияла ли на это цена в 70 долларов, но это лишь приблизительные оценки. Koei Tecmo пока не предоставила официальных данных о продажах.