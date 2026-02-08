Nioh 3 ставит новый рекорд в Steam: почти 85 тысяч одновременных игроков

На рубеже января и февраля 2026 года на рынке столкнулись два сильных представителя жанра souls-like: Nioh 3 и Code Vein II. Как выяснилось, Koei Tecmo одержала уверенную победу над Bandai Namco — показатели Nioh 3 во много раз превосходят результаты сиквела об охотниках на вампиров.

Nioh 3 получила восторженные отзывы прессы и игроков, подтвердив высокое качество работы Team Ninja и Koei Tecmo. Проект показал впечатляющий онлайн в Steam — почти 85 тысяч одновременных игроков с тенденцией к росту.

Игра буквально уничтожила конкурента: пиковый онлайн Code Vein II составил скромные 11 499 человек. Более того, интерес к Nioh 3 оказался выше, чем к первой и второй частям серии вместе взятым.

Nioh + Nioh 2 - 51,974

Nioh 3 - 84,947

Несмотря на планы отправить серию «на покой», в Koei Tecmo рискнули — и не прогадали. Упорная работа Team Ninja над Nioh 3 увенчалась успехом, вдохнув новую жизнь в почти «списаную» франшизу.