В магазине Xbox раньше официального анонса от компании Koei Tecmo появилось издание Nioh 3 Complete Edition. Согласно информации на странице, релиз для Xbox Series X|S запланирован на 28 января 2027 года, а стоимость предзаказа составляет 59,99 доллара.

Издателем игры указана Koei Tecmo America, а разработчиком — Koei Tecmo Games. Также подтверждается, что проект оптимизирован для консолей Xbox Series X|S, а для доступа к многопользовательскому онлайн-режиму потребуется активная подписка Game Pass. Кроме того, доступна для покупки отдельная стандартная версия игры.

Судя по описанию, Nioh 3 Complete Edition включает в себя основную игру и два крупных дополнения: Hell Rising и Bloody Insurrection. Эти дополнения добавляют две новые эпохи для исследования, контент для поздних этапов игры, а также новые виды оружия — «хоко и щит» и «ниндзя-хоко и щит».

В комплект также входят набор «Адское оружие», комплекты снаряжения «Адское пламя», «Адский мороз», «Молодая кровь» и «Одинокий волк», а также три аксессуара-амулета «нэцкэ». В Koei Tecmo отмечают, что часть входящего в комплект контента впоследствии может стать доступной для приобретения отдельно.

Выход на Xbox станет дебютом серии на консолях Microsoft, поскольку две предыдущие части Nioh оставались эксклюзивами для PlayStation и ПК.