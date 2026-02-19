Новый трейлер Nioh 3 демонстрирует эволюцию серии

Team Ninja выпустила новый трейлер экшен-RPG Nioh 3. Ролик оглядывается на истоки серии, проводя зрителей через ключевые моменты прошлых частей и показывая, как франшиза эволюционировала к своему самому амбициозному релизу. Трейлер служит своеобразным мостом между наследием Nioh и современной формулой третьей игры.

Nioh 3 доступна на PlayStation 5 и ПК в Steam.