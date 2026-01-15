Новый трейлер Nioh 3 посвящён демоверсии

Студия Team NINJA выпустила новый трейлер, посвящённый грядущей демоверсии Nioh 3. Демоверсия станет доступна на PlayStation 5 и Steam с 29 января. Ваш прогресс, а также созданный вами главный герой, будут перенесены в полную версию игры, релиз которой запланирован на 6 февраля.
Игрокам предлагается создать собственного воина и начать исследовать самые ранние эпизоды игры. Первые кадры, показанные в рамках проекта, предполагают, что Nioh 3 будет ещё больше склоняться к мрачной фэнтезийной атмосфере.
Как ни странно, это не первый раз, когда демоверсия Nioh 3 становится доступна. В июне 2025 года демоверсия появилась в PlayStation Store на несколько дней, позволив игрокам получить представление о том, чего можно ожидать от грядущего проекта Team NINJA.
игра для любителей кала
ну я не большой фан соуса, но серия nioh это от команды team ninja, а team ninja - это братуха знаешь ли это серьёзно да да...
Team Ninja это авторы серии Ninja gaiden, причём настоящей трушной серии ng (не ng4 - от платинумов). Из любви человечков к соусам разрабы перестроились в нишу солсов. Но!!! Игры Nioh как и Rise of ronin содержат в себе ДНК от нинжа гайден и dead or alive - у них повторяются анимации. Т.е. анимация атаки двойным мечом из ninja gaiden 3 повторяется и в нио и в ронине. Это нормально использовать свои предыдущие наработки, так же и фромы ведь делают.
Так вот я о том, что серия nioh не такая уж и плохая. Тут боёвка то поприличней, а всё гены и наследственность от team ninja. Так то.