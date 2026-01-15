Новый трейлер Nioh 3 посвящён демоверсии

Студия Team NINJA выпустила новый трейлер, посвящённый грядущей демоверсии Nioh 3. Демоверсия станет доступна на PlayStation 5 и Steam с 29 января. Ваш прогресс, а также созданный вами главный герой, будут перенесены в полную версию игры, релиз которой запланирован на 6 февраля.

Игрокам предлагается создать собственного воина и начать исследовать самые ранние эпизоды игры. Первые кадры, показанные в рамках проекта, предполагают, что Nioh 3 будет ещё больше склоняться к мрачной фэнтезийной атмосфере.

Как ни странно, это не первый раз, когда демоверсия Nioh 3 становится доступна. В июне 2025 года демоверсия появилась в PlayStation Store на несколько дней, позволив игрокам получить представление о том, чего можно ожидать от грядущего проекта Team NINJA.