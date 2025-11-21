ЧАТ ИГРЫ
Nioh 3 06.02.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
7.3 36 оценок

Опубликованы системные требования Nioh 3 - для 1080p и 60к/с с масштабированием требуется RTX 3060 Ti

monk70 monk70

Сегодня были подтверждены системные требования Nioh 3 для ПК. В них подробно описаны конфигурации системы, необходимые для запуска игры в разрешении 1080p при 30 и 60 кадрах в секунду.

Полный список требований не слишком требователен для игры в разрешении 1080p, хотя для достижения указанных целей потребуется масштабирование. Системные требования в Steam также подтверждают поддержку игры с генерацией кадров, но не предоставляют дополнительной информации.

Хотя системные требования Nioh 3 не слишком требовательны, предыдущие игры Team NINJA, выпущенные на ПК, такие как Wo-Long Fallen Dynasty и Rise of the Ronin, требовали гораздо более высокой конфигурации системы, чем указано, чтобы справиться с существенными проблемами производительности при запуске. Будем надеяться, что в игре этого не произойдет.

Системные требования

Минимальные (1080p, 30 к/с, "легчайший" пресет графики с апскейлом):

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows 11
  • Процессор: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 2600
  • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 VRAM 6GB / AMD Radeon RX 5600 XT (Rev. 2.0) VRAM 6GB
  • DirectX: версии 12
  • Место на диске: 125 ГБ SSD

Рекомендованные (1080p, 60 к/с, стандартный пресет графики с апскейлом):

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows 11
  • Процессор: Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 5600X 6 cores
  • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti VRAM 8GB / AMD Radeon RX 6700 XT VRAM 12GB
  • DirectX: версии 12
  • Место на диске: 125 ГБ SSD
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Raphtallia

Нормальные системки. Если это не гон конечно.

5
KILLA06

в каком месте нормальные? там графон ни о чем

4
Raphtallia KILLA06

Для 2025-го вполне. При чем тут графон? Сейчас он везде + - одинаковый, а лагает и статтерит эта урина почти на любых системах.

5
kotasha Raphtallia

И где нормальный ? Графон 2015 года лол.

Сейчас он везде + - одинаковый, а лагает и статтерит эта урина почти на любых системах.

Смотря какие игры и какие разрабы вон новый спанч не стартерит хотя на 5 уе.

Eclair_93

Системки здорового человека.

4
Vacheslav Ivanov

Ну вот первый пошел. На Габенкубе полетит на ура