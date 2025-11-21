Опубликованы системные требования Nioh 3 - для 1080p и 60к/с с масштабированием требуется RTX 3060 Ti

Сегодня были подтверждены системные требования Nioh 3 для ПК. В них подробно описаны конфигурации системы, необходимые для запуска игры в разрешении 1080p при 30 и 60 кадрах в секунду.

Полный список требований не слишком требователен для игры в разрешении 1080p, хотя для достижения указанных целей потребуется масштабирование. Системные требования в Steam также подтверждают поддержку игры с генерацией кадров, но не предоставляют дополнительной информации.

Хотя системные требования Nioh 3 не слишком требовательны, предыдущие игры Team NINJA, выпущенные на ПК, такие как Wo-Long Fallen Dynasty и Rise of the Ronin, требовали гораздо более высокой конфигурации системы, чем указано, чтобы справиться с существенными проблемами производительности при запуске. Будем надеяться, что в игре этого не произойдет.

Системные требования

Минимальные (1080p, 30 к/с, "легчайший" пресет графики с апскейлом):

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 11

Процессор: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 2600

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 VRAM 6GB / AMD Radeon RX 5600 XT (Rev. 2.0) VRAM 6GB

DirectX: версии 12

Место на диске: 125 ГБ SSD

Рекомендованные (1080p, 60 к/с, стандартный пресет графики с апскейлом):