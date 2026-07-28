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Ключевой разработчик движка Unreal Engine ушел из Epic, чтобы присоединиться к созданию его конкурента - Immense Engine
Звезда "Обсессии" может получить главную роль в новой части "Мумии" и составить компанию Брендану Фрейзеру
"Теперь точно Steam конец!" Epic Games Store возглавит бывший глава Battle.net
Первое сюжетное дополнение "Hell Rising" для Nioh 3 выйдет 19 августа 2026 года
Для пародийной игры Yasuke Simulator вышло дополнение "Rise of the Takeda Clan"
Энтузиаст поделился геймплейным роликом фанатского ремейка Banjo-Kazooie на Unreal Engine 5
Головоломки в Resonance: A Plague Tale Legacy основаны на свете
Тодд Макфарлейн признался, что готовый мультфильм по "Спауну" годами лежит на полке
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Русский трейлер фильма "Рокки - это я"
Русский тизер S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope
Подборка игр выходящих в Steam на этой неделе: Mistfall Hunter, Halo: Campaign Evolved, The Ranchers и некоторые другие
Модификация Genesis для Civilization Beyond Earth: Rising Tide - Логика и история создания
Как основатель Atari Нолан Бушнелл создал индустрию видеоигр и обманывал конкурентов: интервью
Как создавалась вступительная заставка 007 First Light: интервью с авторами из Territory Studio
Польский амбициозный проект, которому не суждено было выйти. Как Chrome 2 пыталась изменить жанр шутеров
Эдвард Кенуэй тринадцать лет спустя: обзор Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Мышь SteelSeries Rival 310
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