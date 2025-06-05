Появились подробности Nioh 3 - игра получит русскую текстовую локализацию

Сегодня ночью, в рамках мероприятия State of Play, издатель Koei Tecmo представил экшен Nioh 3. На странице игры в Steam издатель отметил, что Nioh 3 получит русскую текстовую локализацию.

Nioh 3 представит открытый мир, характерный для серии Nioh, и при этом позволит игроку свободно исследовать его по своему усмотрению. В этом мрачном самурайском мире игрок столкнется с грозными ёкаями, будет исследовать погруженные во тьму зловещие деревни и бороться с угрожающим присутствием Горнила.

Игрок сможет мгновенно и плавно переключаться между двумя боевыми стилями во время сражений: стиль самурая, чтобы сражаться со своими врагами лицом к лицу, и стиль ниндзя, чтобы задействовать быстрые движения и особые техники.

Nioh 3 выйдет на PC и PS5 в 2026 году.