Продажи серии Nioh уверенно растут, а Ninja Gaiden топчутся на месте: контраст в отчёте Koei Tecmo

Свежий финансовый отчёт Koei Tecmo показал любопытный контраст: серия Nioh уверенно набирает обороты, тогда как Ninja Gaiden, похоже, застряла без заметного роста. Продажи Nioh уже превысили 10 миллионов копий — ещё в январе речь шла лишь о восьми, так что скачок оказался весьма ощутимым.

Серьёзный вклад внесла третья часть, вышедшая в феврале 2026 года. Она продалась тиражом свыше миллиона копий всего за две недели, и, судя по динамике, к текущему моменту цифры стали ещё выше. Это показывает, что интерес к формуле «соулслайка» с японским колоритом никуда не исчез — наоборот, аудитория только расширяется.

На этом фоне Ninja Gaiden выглядит куда скромнее: её суммарные продажи остаются на уровне 7,5 миллиона копий без заметных изменений. Учитывая релиз новой части в 2025 году, это скорее сигнал о слабом отклике, чем о стабильности.

В итоге складывается ощущение, что Koei Tecmo нашла новую флагманскую серию, тогда как прежний бренд постепенно теряет вес.