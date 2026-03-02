ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Nioh 3 06.02.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
6.7 160 оценок

Продажи серии перевалили за 10 млн копий: Koei Tecmo раздает подарки в Nioh 3

butcher69 butcher69

Koei Tecmo и Team Ninja объявили о подарке для всех владельцев Nioh 3. В честь того, что суммарные продажи серии превысили 10 миллионов копий, игроки получат комплект «Громовой доспех» и наряд «Громовой ниндзя».

Пока характеристики и бонусы новых предметов не раскрываются, но на опубликованном изображении обе брони выполнены в эффектных золотистых оттенках. Разработчики пообещали поделиться подробностями о свойствах экипировки и сроках её распространения в ближайшее время.

Повод для праздника более чем серьёзный: Nioh 3 стала самой быстро продаваемой игрой серии, разойдясь тиражом в миллион копий всего за 12 дней после релиза на PC и PS5. Благодаря этому франшиза укрепила позиции среди самых успешных проектов издателя последних лет.

Вышедшая 6 февраля, Nioh 3 предлагает мрачное приключение в сверхъестественной Японии с обновлённой боевой системой и возможностью переключаться между стилями самурая и ниндзя в реальном времени.

8
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
GrumpyFermin

>10 млн копий

Играю за копейщика.

UnwaveringGlenn

Асуждаю сюрикен на твоей аватарке!!!

1
Neko-Aheron UnwaveringGlenn

Это снежинка же и ниндзя+ катана - топ :3

Zodiac169

Нет в этой игре копейщика. Правильно говорить, играю через копьё)

-zotik-

Хорошенькая игра для фанатов. Заслужено

Rio17

Игруха жо сих пор не отпускает я честно скажу ещё не до конца прошёл пробую разные виды оружия пока ниндзя с одной катаной чумовой:)