Продажи серии перевалили за 10 млн копий: Koei Tecmo раздает подарки в Nioh 3

Koei Tecmo и Team Ninja объявили о подарке для всех владельцев Nioh 3. В честь того, что суммарные продажи серии превысили 10 миллионов копий, игроки получат комплект «Громовой доспех» и наряд «Громовой ниндзя».
Пока характеристики и бонусы новых предметов не раскрываются, но на опубликованном изображении обе брони выполнены в эффектных золотистых оттенках. Разработчики пообещали поделиться подробностями о свойствах экипировки и сроках её распространения в ближайшее время.
Повод для праздника более чем серьёзный: Nioh 3 стала самой быстро продаваемой игрой серии, разойдясь тиражом в миллион копий всего за 12 дней после релиза на PC и PS5. Благодаря этому франшиза укрепила позиции среди самых успешных проектов издателя последних лет.
Вышедшая 6 февраля, Nioh 3 предлагает мрачное приключение в сверхъестественной Японии с обновлённой боевой системой и возможностью переключаться между стилями самурая и ниндзя в реальном времени.
>10 млн копий
Играю за копейщика.
Асуждаю сюрикен на твоей аватарке!!!
Это снежинка же и ниндзя+ катана - топ :3
Нет в этой игре копейщика. Правильно говорить, играю через копьё)
Хорошенькая игра для фанатов. Заслужено
Игруха жо сих пор не отпускает я честно скажу ещё не до конца прошёл пробую разные виды оружия пока ниндзя с одной катаной чумовой:)