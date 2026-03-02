Продажи серии перевалили за 10 млн копий: Koei Tecmo раздает подарки в Nioh 3

Koei Tecmo и Team Ninja объявили о подарке для всех владельцев Nioh 3. В честь того, что суммарные продажи серии превысили 10 миллионов копий, игроки получат комплект «Громовой доспех» и наряд «Громовой ниндзя».

Пока характеристики и бонусы новых предметов не раскрываются, но на опубликованном изображении обе брони выполнены в эффектных золотистых оттенках. Разработчики пообещали поделиться подробностями о свойствах экипировки и сроках её распространения в ближайшее время.

Повод для праздника более чем серьёзный: Nioh 3 стала самой быстро продаваемой игрой серии, разойдясь тиражом в миллион копий всего за 12 дней после релиза на PC и PS5. Благодаря этому франшиза укрепила позиции среди самых успешных проектов издателя последних лет.

Вышедшая 6 февраля, Nioh 3 предлагает мрачное приключение в сверхъестественной Японии с обновлённой боевой системой и возможностью переключаться между стилями самурая и ниндзя в реальном времени.