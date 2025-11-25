Продюсер хочет сохранить сложность Nioh 3, но при этом избежать внезапных скачков и сделать более доступной для новичков

Nioh 3 будет отличаться от двух предыдущих игр, но основной чертой серии останется невероятно сложный игровой процесс. Тем не менее, разработчики также хотят привлечь новых игроков этой экшен-RPG. В недавнем интервью Team Ninja объяснили, как они планируют этого добиться.

Генеральный продюсер Фумихико Ясуда и продюсер Кохэй Сибата недавно вновь рассказали в интервью об основной философии и объяснили, как они намерены найти баланс между снижением порога входа и привлечением новых игроков без потери хардкорной идентичности.

Как разработчики объяснили в интервью, основное внимание при разработке Nioh 3 было уделено дальнейшему развитию серии, не разбавляя основной игровой процесс. Главным нововведением стал переход от прежней структуры, основанной на миссиях, к так называемым открытым полям — большим, взаимосвязанным картам, которые предлагают значительно большую свободу исследования.

Сибата объяснил, что сила серии Nioh заключается в насыщенном игровом процессе, основанном на принципе «умереть и повторить попытку». Полностью открытый мир мог бы испортить этот опыт. С другой стороны, выбранная структура открытого пространства предоставляет большую свободу исследования, сохраняя при этом основные действия, особенно битвы с ёкаями и встречи с боссами, интенсивными и сложными.

Хотя в Nioh 3 типичная сложность сохранится, а враги останутся сильными и опасными, новая структура открытого пространства не только предоставит больше возможностей для преодоления трудностей, но и введёт новый стиль ниндзя, который служит самостоятельной боевой стойкой наряду с традиционным самурайским геймплеем.

Разработчики объяснили, что это «даёт игрокам возможность найти наиболее подходящий им игровой процесс». Кроме того, они включили «очень качественное обучение» для новых игроков, а «самым важным было обеспечить отсутствие резких скачков сложности; всё нужно делать постепенно».

В заключение разработчики повторили, что «типичная сложность наших игр не будет снижена», а Ясуда подчеркнул, что «справиться с поражением» всегда было центральным аспектом серии Nioh. Разочарование естественно, но настоящая цель — мотивировать игроков задуматься после поражения: «Что мне нужно получить? Как мне подготовиться к успеху?»

Nioh 3 выйдет 6 февраля 2026 года на PS5 и ПК.