Разработчики Nioh считают, что именно отзывы игроков помогли сделать серию такой, какой она является сейчас

Одновременно с анонсом Nioh 3 в июне этого года Team Ninja выпустила двухнедельную альфа-версию игры, предоставив игрокам время для размышлений о том, как будет выглядеть открытая карта и двойной стиль игры. После этого был опубликован отчет о всех изменениях и улучшениях, внесенных на основе отзывов игроков, таких, как более настраиваемое управление и возвращение возможности смены оружия.

В интервью Denfaminicogamer продюсеры Nioh 3 Фумихико Ясуда и Кохей Шибата рассказали о том, почему серия придерживается традиции выпускать демоверсии до запуска. По словам Ясуды, есть несколько сторон того, почему демоверсии ценны для Team Ninja

Для серии Nioh мы всегда выпускали демоверсии, чтобы можно было учесть отзывы игроков, но в недавней альфа-версии реакция была особенно сильной. Отзывы игроков иногда укрепляют нашу уверенность в том, что в игре все хорошо, а иногда заставляют нас полностью переосмыслить происходящее. Я также считаю, что этот процесс помогает разжечь страсть игроков и вырастить сообщество вокруг серии Nioh

По его словам, его команда изначально выбрала такой подход для Nioh, так как они впервые разрабатывали карающую игру («shinigē» по-японски) такого рода. В то же время Ясуда шутит, что это его «публичный» ответ на вопрос, а «скрытый» заключается в том, что иногда разработчикам просто не хватает уверенности:

Поскольку это не та игра, в которой все зависит от атмосферы или графики, нам было очень важно услышать мнение, основанное на практическом опыте.

Интересно отметить, что по мере того, как цикл разработки затягивается, команда разработчиков иногда становится менее отзывчивой к проблемам, на которые указывает продюсер. Именно здесь важную роль играет обратная связь с игроками.

Когда вы говорите: вот что говорят игроки, реакция сотрудников становится совершенно иной. Конечно, мы, как создатели, уверены и убеждены в том, что делаем. Но чем дольше вы работаете над чем-то, тем более субъективным вы становитесь. Серия Nioh была доработана в ходе многочисленных демо-релизов, и мы, как команда, считаем, что именно отзывы игроков позволили нам продвинуться так далеко.

Релиз Nioh 3 запланирован на 6 февраля для PC (Steam) и PS5.