С 2026 года Bandai Namco займется дистрибуцией видеоигр Koei Tecmo в Европе

Компания Bandai Namco Entertainment Europe рада объявить о партнерстве с KOEI TECMO EUROPE LTD. в области дистрибуции.

Начиная с 1 января 2026 года, филиалы Bandai Namco Entertainment Europe во Франции, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Германии, Австрии, Швейцарии, Испании, Италии, Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, Исландии, Польше, Словакии, Венгрии, Чешской Республике, Австралии и Новой Зеландии будут заниматься всеми коммерческими операциями, связанными с выпуском игр KOEI TECMO EUROPE на физических носителях..

Завоевание доверия такого авторитетного японского издателя, как KOEI TECMO, является свидетельством фантастической работы, проделанной нашими местными командами по продажам для всех наших партнеров в последние годы. Мы гордимся тем, что взяли на себя ответственность за распространение на рынке фантастического контента KOEI TECMO.

— Альберто Гонсалес Лорка, вице-президент по развитию бизнеса и рынку Южной Европы Bandai Namco Entertainment Europe

Мы рады объединить усилия с Bandai Namco, чья исключительная локальная экспертиза и надежная дистрибьюторская сеть делают эту компанию идеальным партнером для расширения розничного присутствия KOEI TECMO в регионах EMEA и ANZ. Это сотрудничество знаменует собой начало новой захватывающей главы, основанной на общих ценностях и доверии.

— Тошиаки Иноэ, генеральный директор KOEI TECMO EUROPE LTD.

Долгожданная Nioh 3, релиз которой запланирован на начало 2026 года, выйдет при поддержке Bandai Namco Entertainment Europe.