Самураи и йокаи: Nioh 3 показали в новом геймплейном трейлере

Издатель Koei Tecmo и студия Team NINJA представили четырёхминутное видео с демонстрацией игрового процесса Nioh 3 — продолжения мрачной экшен-RPG о самураях и японской мифологии. Ролик даёт наглядное представление о том, каким будет следующий шаг в развитии серии.

В видео разработчики показали сражения с новыми йокаями, встречу с историческими персонажами и разнообразие боевых стилей, сочетающих техники самураев и ниндзя. Отдельное внимание уделено испытанию под названием «Крусибл» — одному из ключевых режимов, который обещает стать серьёзным вызовом даже для опытных игроков. Судя по кадрам, боевая система останется жёсткой и требовательной, но при этом станет ещё глубже и динамичнее.

Релиз Nioh 3 состоится 6 февраля на PlayStation 5 и PC в Steam. Тем, кто хочет опробовать игру заранее, ждать осталось недолго: демо-версия выйдет уже 29 января. При этом разработчики подтвердили, что весь прогресс из демо можно будет перенести в полную версию, что позволит начать прохождение без потери времени после релиза.