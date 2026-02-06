ЧАТ ИГРЫ
Nioh 3 06.02.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
6.9 72 оценки

Состоялся релиз Nioh 3 от студии Team Ninja: PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз соулслайк-экшена Nioh 3 от студии Team Ninja. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.

Nioh 3 вместо отдельных уровней предложит полноценный открытый мир: игрок сможет свободно исследовать проклятую версию феодальной Японии, где по полям и деревням бродят ёкаи. В игре доступно два стиля боя: самурай и ниндзя.

Nioh 3 получила высокие оценки от журналистов - 88 баллов на OpenCritic и 86 на Metacritic. Игра доступна на PC и PS5.

Комментарии:  11
Роман45554
Иваныч из Тулы
Семафор

Что-то тихо на ру ресурсах. Может быть к вечеру отрелизят. Пока думал и игрулю отрелизили в грин магазине.

DependentSkipper

уже есть
https://expsoft ru/load/igry/nioh_3/44-1-0-652

Семафор DependentSkipper

Ссылки лучше не указывать. Достаточно указать, что в грин магазине вышла.

shhelkun

Ща раскачаются, час -два и дома

Искусственный интеллeкт

говорят, эта игра в стиле Ghost of Tsushima и Tenchu - если так, то надо обязательно попробовать!

-zotik-

Нет. Точно не цусима. Тот же нио но в открытом мире, а не миссиями. А аообще демка есть) причем даже поггресс перенесся. Я сегодня запусстил и ачивок накидали)

blink182182 -zotik-

ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ АЧИВОК НАКИДАЛИ!!! ОБМАЗАЙСЯ!!!!!!!!!!!!

Hevin

О, вот и занятие на досуг после работы

The Last Geisha

"открытый мир" (