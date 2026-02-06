Состоялся релиз Nioh 3 от студии Team Ninja: PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети

Сегодня состоялся релиз соулслайк-экшена Nioh 3 от студии Team Ninja. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.
Nioh 3 вместо отдельных уровней предложит полноценный открытый мир: игрок сможет свободно исследовать проклятую версию феодальной Японии, где по полям и деревням бродят ёкаи. В игре доступно два стиля боя: самурай и ниндзя.
Nioh 3 получила высокие оценки от журналистов - 88 баллов на OpenCritic и 86 на Metacritic. Игра доступна на PC и PS5.
Что-то тихо на ру ресурсах. Может быть к вечеру отрелизят. Пока думал и игрулю отрелизили в грин магазине.
Ссылки лучше не указывать. Достаточно указать, что в грин магазине вышла.
говорят, эта игра в стиле Ghost of Tsushima и Tenchu - если так, то надо обязательно попробовать!
Нет. Точно не цусима. Тот же нио но в открытом мире, а не миссиями. А аообще демка есть) причем даже поггресс перенесся. Я сегодня запусстил и ачивок накидали)
О, вот и занятие на досуг после работы
