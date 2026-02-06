Состоялся релиз Nioh 3 от студии Team Ninja: PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети

Сегодня состоялся релиз соулслайк-экшена Nioh 3 от студии Team Ninja. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.

Nioh 3 вместо отдельных уровней предложит полноценный открытый мир: игрок сможет свободно исследовать проклятую версию феодальной Японии, где по полям и деревням бродят ёкаи. В игре доступно два стиля боя: самурай и ниндзя.

Nioh 3 получила высокие оценки от журналистов - 88 баллов на OpenCritic и 86 на Metacritic. Игра доступна на PC и PS5.