Компания Digital Touch объявила, что второе дополнение для мрачного экшен-RPG в сеттинге эпохи Сэнгоку — Nioh 3 от студии KOEI TECMO GAMES — получило название «Кровавое восстание» и выйдет 17 декабря 2026 года. Также был представлен тизер-трейлер дополнения, в котором показаны новые уровни и контент для поздних этапов игры (эндгейм).

Выпуск Nioh 3 Complete Edition, включающего в себя основную игру и оба дополнения, запланирован на 28 января 2027 года — релиз состоится одновременно по всему миру. Игра будет доступна на платформах PlayStation 5, Steam и Xbox Series X|S. Это дебют серии Nioh на консолях Xbox Series X|S; в этот же день на данной платформе также станет доступна для цифровой загрузки базовая версия Nioh 3.

Дополнение «Кровавое восстание» добавляет новые боевые навыки для всех типов оружия, а также обновлённые версии существующих приёмов, новые техники ниндзюцу, магию омёдо и амулеты сикигами. Игроки, у которых есть первое и второе дополнения и которые завершили прохождение на уровне сложности «Путь мудреца» (третье прохождение), получат доступ к дополнительному уровню сложности — «Путь Нио» (четвёртое прохождение). На этом уровне сложности можно будет получить снаряжение высшего, «неземного» класса.

Новый эндгейм-режим «Поле битвы резни» устроен следующим образом: игрокам предстоит зачищать локации и побеждать боссов этажей, чтобы продвигаться дальше. Каждый этаж разделен на несколько секторов. Победа над боссом сектора дает особые бонусы — усиления характеристик или дополнительные эффекты, которые можно использовать в бою на протяжении всего текущего этажа. Игроки могут просматривать типы секторных боссов и некоторые эффекты поля боя, отображаемые на карте, прежде чем определить порядок прохождения секторов и момент для сражения с боссом этажа. Также в игру добавлено снаряжение из категории «Снаряжение Царства Ёкай», которое можно получить или создать только на «Поле битвы резни». Характеристики этого снаряжения могут улучшаться по мере победы над особо сильными врагами на поле боя.

Сюжет продолжает историю первого дополнения — «Восстание ада», — подводя развязку заговора в новой локации «Симабара», действие которой разворачивается в 1638 году. Преследуя испанских алхимиков, Такэтиё понимает, что ненависть Юи Сёсэцу уходит корнями в события прошлого в Симабаре, и с помощью Сирогарасу отправляется в путешествие во времени.

В Симабаре повстанцы, алхимики и ёкаи ведут ожесточённую борьбу против армии сёгуната. Среди ключевых персонажей — Амакуса Сиро, возглавляющий восставших, Татибана Мунэсигэ, а также самурай, противостоящий алхимикам; кроме того, в сюжете вновь появляются герои из предыдущих дополнений. Места сражений включают поля, где сталкиваются силы повстанцев и сёгуната, пещеры внутри горы Ундзэн, а также замок Хара — оплот восставших. Также добавлены новые ёкаи и духи-хранители.