Создатели Nioh 3 признались, что ориентировались на Elden Ring, но игра не пытается повторять проекты FromSoftware

Продюсер Кохей Сибата из Team Ninja рассказал, что при разработке Nioh 3 команда обращала внимание на идеи из Elden Ring, однако проект не задумывался как ответ или попытка повторить успех игры FromSoftware.

По словам разработчика, серия Nioh действительно изначально вдохновлялась Dark Souls, поэтому определение Soulslike вполне подходит для франшизы. Тем не менее со временем игры Team Ninja сформировали собственный стиль, который сочетает быстрые сражения, сложную боевую систему и элементы hack-and-slash.

Сибата отметил, что при создании третьей части команда сосредоточилась именно на развитии фирменных механик серии. Даже при переходе к более открытым локациям разработчики старались сохранить структуру, отличающуюся от полностью открытого мира Elden Ring.

В Nioh 3 игроки исследуют несколько крупных регионов, разделённых на отдельные зоны и уровни. Такой подход, по мнению разработчиков, лучше подходит для темпа и боевой системы серии.