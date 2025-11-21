Создатели Nioh 3 рассказали про эпоху Бакумацу

Сегодня KOEI TECMO America и разработчики Team NINJA представили новый этап своей предстоящей мрачной самурайской экшен-RPG Nioh 3, которая выйдет 6 февраля 2026 года на PlayStation 5 и ПК в Steam.

Впервые в истории франшизы, эпоха Бакумацу станет новым сеттингом. Действие, являющееся последней эпохой самураев, разворачивается в Киото XIX века, где земли и культовые достопримечательности, такие как храмы Киёмидзу и Хоннодзи, были захвачены и преобразованы под влиянием Горнила.

Помимо встреч с новыми грозными ёкаями, игроки также столкнутся с Синсэнгуми — военным отрядом, служащим сёгунату. Отряды Синсэнгуми сражаются с противниками, вооружёнными современным оружием, таким как огнестрельное оружие и пулемёты Гатлинга, сочетая в себе дистанционные и многонаправленные атаки — впервые в истории серии Nioh.

В ходе своего путешествия игроки встретят новых персонажей, уникальных для каждого периода времени. В Киото эпохи Бакумацу главный герой Токугава Такэтиё встретится с Такасуги Синсаку, Окитой Содзи и Токугавой Ёсинобу, пятнадцатым сёгуном сёгуната Эдо.