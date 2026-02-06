Сражения с безжалостными врагами в релизном трейлере Nioh 3

Студия Team Ninja представила релизный трейлер Nioh 3, хардкорного ролевого экшена от третьего лица с японским колоритом.

Трейлер получивший подзаголовок «Conquer the Crucible, Become Shogun!» рассказывает историю Токугавы Такечио, который вступает в «врата ада» и на протяжении нескольких эпох сражается с ёкай, стремясь вновь стать тем, кем ему суждено быть — будущим сёгуном.

Помимо этого, в трейлере представлена комбинация жестких сражений и изучения открытых территорий, а также два различных боевых стиля – стиль самурая и стиль ниндзя. Не обошлось и без динамичных сцен с использованием способностей, схваток с выносливыми соперниками и акцента на том, что от игрока потребуется ловкость, мастерство и выносливость в каждом бою.

Напомним, что Nioh 3 уже доступна на ПК и PS5.