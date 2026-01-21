Стали известны дата предзагрузки и размер файлов Nioh 3

Стали известны дата предварительной загрузки и размер файлов предстоящей ролевой игры в жанре экшен Nioh 3 от Koei Tecmo и Team Ninja.

PlayStationSize в Twitter/X раскрыл информацию благодаря недавним записям в базе данных на серверах PlayStation. Предстоящая игра займёт на PS5 75,067 ГБ, что заметно больше, чем у оригинальной Nioh (55,250 ГБ), а также Nioh 2 (52,955 ГБ) для PS4. Предзагрузка стартует 4 февраля, то есть за 2 дня до релиза.

Nioh 3 выйдет 6 февраля на PS5 и ПК.