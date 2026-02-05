Стало известно точное время выхода Nioh 3 на ПК и PS5

Релиз Nioh 3 уже совсем близко, так что если вы с нетерпением ждёте возможности примерить на себя роль Токугавы Такечиё и положить конец царству террора вашего брата, вам осталось недолго ждать. Демоверсия Nioh 3, вышедшая на прошлой неделе, получила множество похвальных отзывов от игроков, а также предоставила доступ к первому региону в игре, впервые в истории серии ставшему открытым миром.

Разработчики сообщили, что версия для PS5 станет доступна в полночь по местному времени 6 февраля 2026 года. ПК-версия игры выйдет в разное время в зависимости от региона. Для российских игроков релиз состоится на семь часов позже – в 07:00 МСК.