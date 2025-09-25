Team Ninja на TGS 2025 объяснила, как Nioh 3 меняет дизайн уровней и снижает "стресс"

После зрелищного сюжетного трейлера с датой релиза разработчики Nioh 3 продолжили делиться подробностями на TGS 2025 и впервые обстоятельно рассказали, как серия переосмысливает структуру локаций. По словам Team Ninja, давление сложности они снимают не упрощениями правил, а пространством для выбора: линейные «бутылочные горлышки» теперь чередуются с открытыми полями, где можно перевести дух, обойти стычки, подобрать выгодный маршрут и вернуться к высокому темпу боя уже по своей инициативе.

Сделать мир «шире», не потеряв фирменную плотность встреч, оказалось нетривиально — опыт Rise of the Ronin помог, но Nioh остаётся «интенсивной игрой про преодоление», поэтому левел-дизайнерам пришлось долго выверять пейсинг и читаемость. Из «серых зон» вроде «кажется, сюда можно залезть» дизайнеры сознательно убирали вводящие в заблуждение выступы и скалы: если путь закрыт, это видно сразу; если есть варианты, ориентиры (вплоть до отмеченных порчей участков или скоплений врагов) подсказывают их с первого взгляда.

Впервые для серии добавлен прыжок, что раскрыло вертикальность — теперь крыши и уступы можно использовать в подходах к целям, а значит возросла ответственность за «честную» геометрию и расстановку противников. Параллельно Team Ninja расширяет «игру с ёкаями»: кроме враждебных духов в мире встречаются и дружелюбные существа — от знакомых кодама до новых парящих помощников, реагирующих, например, на выстрел из лука. Это создаёт короткие передышки и микро-активности между схватками, сохраняя контраст с мрачной основой.

Сайд-квесты чаще запускаются через незавершённые чаяния погибших: игрок получает просьбы от отпечатков душ, а не в «мирных городках» — таких здесь почти нет по тональности сюжета. При этом прогресс можно темповать на свой вкус: мастерские игроки способны прорываться к боссам напрямую быстрее, чем раньше, а любителям исследования открытые поля дадут десятки часов дополнительных обходных путей и задач.

Team Ninja подчёркивает: в Nioh 3 по-прежнему нет «лёгкого режима» — снижение "стресса", как называют это сами разработчики, достигается свободой тактики, понятной навигацией и ритмом, а не ослаблением врагов. Внутренние наработки между проектами студии активно шарятся и уже влияют на полировку новой части.

Дата релиза Nioh 3 намечена на 6 февраля 2026 года для PlayStation 5 и ПК.