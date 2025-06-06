Team Ninja объяснила, почему команда не стала делать полноценный открытый мир в Nioh 3

На прошедшей презентации State of Play студия Team Ninja официально анонсировала Nioh 3 — релиз запланирован на начало 2026 года для PS5 и ПК (Steam). Проект отходит от привычной линейной структуры в пользу так называемых «открытых полей», но полноценным открытым миром игра всё же не станет.
Продюсер Фумихико Ясуда пояснил, что главная цель — сохранить суть серии: напряжённый, плотный геймплей с постоянным риском. По его словам, если сделать карту «широкой и пустой», это уже будет не Nioh. Вместо масштабов команда сосредоточилась на взаимосвязанных зонах, насыщенных событиями и опасностями.
В этих зонах расположены «преисподние» — области, захваченные ёкаями. Победа над боссами в таких местах приносит редкие награды, но враги здесь значительно сильнее.
Транспорта не будет, зато появится умение для быстрого перемещения. Демоверсия уже доступна на PS5 до 18 июня.
Больше локации > открытого мира.
Крутой опен ворд могут сделать по факту рокстары, да когда-то умела беседка. У остальных это безжизненные декорации в огромном пространстве про зачистки вопросиков.
Как тебе там живётся в 2005?
Жилось отлично, никаких забот, школа как-никак. Но тебе то зачем это знать, если ты у папы даже в штанах не объявился.
Правильно сделали. Судя по первой игре они даже линейные локации наполнить не могут.
Да норм игра.
Вот это их самая слабая черта, у них лвлдизайнеры вообще не прогрессируют от игры к игре и только в Ронине открытые локации дали хоть какую то толику свободы для прохождения.
Объяснилась. )) А их кто-то просил объяснять, можно подумать?