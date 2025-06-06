Team Ninja объяснила, почему команда не стала делать полноценный открытый мир в Nioh 3

На прошедшей презентации State of Play студия Team Ninja официально анонсировала Nioh 3 — релиз запланирован на начало 2026 года для PS5 и ПК (Steam). Проект отходит от привычной линейной структуры в пользу так называемых «открытых полей», но полноценным открытым миром игра всё же не станет.

Продюсер Фумихико Ясуда пояснил, что главная цель — сохранить суть серии: напряжённый, плотный геймплей с постоянным риском. По его словам, если сделать карту «широкой и пустой», это уже будет не Nioh. Вместо масштабов команда сосредоточилась на взаимосвязанных зонах, насыщенных событиями и опасностями.

В этих зонах расположены «преисподние» — области, захваченные ёкаями. Победа над боссами в таких местах приносит редкие награды, но враги здесь значительно сильнее.

Транспорта не будет, зато появится умение для быстрого перемещения. Демоверсия уже доступна на PS5 до 18 июня.