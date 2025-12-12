Team Ninja представила геймплейный трейлер Nioh 3 на The Game Awards 2025

На церемонии The Game Awards 2025 студия Team Ninja показала свежий геймплейный трейлер Nioh 3, раскрыв ключевые особенности продолжения популярной хардкорной серии. Игрокам дадут возможность в реальном времени переключаться между стилями самурая и ниндзя, комбинируя разные боевые подходы в динамичных сражениях.

Nioh 3 также предложит новый открытый полевой формат, испытания The Crucible и путешествие сквозь эпохи японской истории, позволяя «переступать границы времени» ради выживания в проклятом королевстве.

Релиз игры состоится 6 февраля 2026 года, а уже 29 января 2026-го станет доступна демоверсия.