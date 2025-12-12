ЧАТ ИГРЫ
Nioh 3 06.02.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
7.3 39 оценок

Team Ninja представила геймплейный трейлер Nioh 3 на The Game Awards 2025

IKarasik IKarasik

На церемонии The Game Awards 2025 студия Team Ninja показала свежий геймплейный трейлер Nioh 3, раскрыв ключевые особенности продолжения популярной хардкорной серии. Игрокам дадут возможность в реальном времени переключаться между стилями самурая и ниндзя, комбинируя разные боевые подходы в динамичных сражениях.

Nioh 3 также предложит новый открытый полевой формат, испытания The Crucible и путешествие сквозь эпохи японской истории, позволяя «переступать границы времени» ради выживания в проклятом королевстве.

Релиз игры состоится 6 февраля 2026 года, а уже 29 января 2026-го станет доступна демоверсия.

Es_x

Не пойму. графика бустанула по сравнению со второй или такая же?