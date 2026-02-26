Team Ninja решила сделать Nioh 3 легче в новом обновлении

Новая глава самурайского ролевого экшена Nioh 3, релиз которой состоялся 6 февраля 2026 года, показала феноменальный старт. Всего за две недели игра разошлась тиражом более 1 миллиона копий благодаря переходу на открытый мир и двойной боевой системе — Самурай и Ниндзя. Однако на пути к исследованию Японии у многих геймеров возникла непреодолимая проблема в виде "обучающего" босса, на жалобы о котором студии Team Ninja пришлось экстренно реагировать.

С выходом обновления 1.03.03 разработчики внедрили необычную систему спасения для тех, кто застрял на самом первом боссе — Ямагате Масакагэ.

Дело в том, что Масакагэ оказался слишком суровым испытанием даже по меркам жанра. Игрок встречает его до выхода в открытый мир, поэтому возможность «прокачаться» на побочных активностях отсутствует. Герой выходит на бой, имея всего 3 лечебных зелья, а многие механики уклонений, идеальных блоков и магии оммёдо на этом этапе попросту еще закрыты. Босс же, в свою очередь, может похвастаться колоссальным здоровьем и смертоносными комбо из четырех ударов. В итоге для многих новичков игра закончилась, так и не начавшись.

Вместо того чтобы банально снижать урон и здоровье врага, разработчики добавили перед ареной с Масакагэ специальную синюю "Могилу благодати". Ее главная особенность — она позволяет призвать на помощь фантома совершенно бесплатно, без использования ценных ресурсов.

Но самый главный сюрприз заключается в том, кто именно приходит на помощь. На зов откликается Хидэ — главный герой Nioh 2. По сообщениям игроков, персонаж настроен невероятно мощно: у него гигантский запас здоровья, и он без труда выдерживает любые атаки Масакагэ. Вдобавок Хидэ с пугающей скоростью уничтожает выносливость босса. Геймеру остается лишь стоять в стороне, наблюдая за зрелищем, и безопасно подходить к упавшему на колени врагу для нанесения сокрушительных критических ударов.

Nioh 3 доступна для игры на PC (в сервисе Steam) и PlayStation 5.