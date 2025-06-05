Team Ninja возрождает свою хардкорную серию - опробовать Nioh 3 можно уже сейчас

Во время проходящей в прямом эфире презентации State of Play разработчики из Team Ninja неожиданно анонсировали Nioh 3 — продолжение своей культовой ролевой экшен-серии, известной мрачной атмосферой, беспощадными сражениями и глубокими боевыми системами. Игру представили трейлером и сразу же выпустили ограниченную по времени демоверсию на PlayStation 5, доступную уже сегодня.

Возвращение Nioh стало сюрпризом: в последние годы студия переключилась на новые IP вроде Rise of the Ronin и публично высказывала намерения вернуться к серии Ninja Gaiden. Тем не менее, успехи первых двух частей Nioh — особенно отличные продажи и высокая активность игроков — сделали продолжение почти неизбежным.

Nioh 3 переносит игроков в ещё более мрачную и проклятую версию феодальной Японии времён эпохи Сэнгоку. Главным героем становится молодой воин, которому предстоит стать новым сегуном и сразиться с демоническими ёкаями. Впервые в серии боевая система разделена на два полноценных стиля: самурайский с упором на контратаки и стойки, и ниндзя-стиль с акцентом на скорость, увороты и технику. Игроки смогут мгновенно переключаться между ними, комбинируя подход в зависимости от ситуации.

Кроме новых механик, игра предложит более открытую структуру уровней — от заброшенных деревень до таинственных руин, усеянных ловушками и сверхъестественными опасностями. Разработчики обещают расширенные возможности кастомизации персонажа и традиционно высокую сложность, за которую и полюбили серию.

Полноценный релиз Nioh 3 запланирован на 2026 год. После дебюта на PlayStation 5 игра также доберётся до других платформ, включая ПК.