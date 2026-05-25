Team Ninja выпустила патч 1.06.00 для Nioh 3 и анонсировала июньский апдейт

Студия Team Ninja подготовила для экшена Nioh 3 очередное бесплатное обновление под номером 1.06.00. Свежий патч уже доступен для загрузки всем владельцам игры.

С этим апдейтом разработчики переработали механику Камня покаяния (Stone of Penance), расширили список наград за успешное прохождение, а также сбалансировали шкалу здоровья врагов и параметры оружия в Горниле (Crucible). Команда также поделилась планами на будущее: в начале июня выйдет еще одно обновление, целиком посвященное корректировке бонусов от комплектов Благодатей (Graces).

В техническом плане разработчики устранили ряд багов, на которые жаловались игроки. В частности, исправлена ошибка с блокировкой парирования некоторыми видами оружия после получения смертельного урона. Кроме того, починили механику использования крюка (Grapple) на боссе Хонда Тадакацу, когда его Ки падало до нуля, и восстановили корректный дроп снаряжения в высокоуровневых миссиях.

Не обошлось и без исправлений для конкретных платформ. На PS5 устранен конфликт раскладки управления в отдельных меню, а пользователям ПК в Steam больше не грозит внезапный вылет при попытке изменить внешний вид экипировки с помощью мыши.