В базе данных официального рейтингового агентства Южной Кореи появилась загадочная запись о «Nioh 3 Complete Edition». Это может указывать на то, что вскоре будет анонсировано полное издание данной ролевой экшн-игры от Koei Tecmo и Team Ninja.

Как сообщает портал Insider-Gaming, игре присвоен возрастной рейтинг «19+» — такой же, как и у стандартного издания, поэтому в данном плане нет ничего неожиданного. Сам документ также не содержит каких-либо дополнительных подробностей.

Судя по названию, речь идет о комплексном издании, включающем контент, выпущенный после первоначального выхода игры — стандартный формат для подобных полных переизданий.

Тем не менее, компания Koei Tecmo пока не делала официальных заявлений, поэтому мы ожидаем подтверждения существования этого издания. Рейтинг был присвоен 2 ноября, а запись в базе данных дополнена 17 ноября — событие произошло совсем недавно, что может указывать на скорый анонс.

Если опираться на опыт прошлых релизов, можно предположить, когда именно стоит ожидать выхода этой версии Nioh 3. Nioh 2: Complete Edition вышла примерно через год после оригинальной игры; вполне вероятно, что с третьей частью серии произойдёт то же самое — в таком случае релиз можно ожидать в период с февраля по март 2027 года.