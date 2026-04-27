Выпущено обновление 1.05 для Nioh 3 с новыми механиками, контентом и многим другим

Сегодня Team Ninja выпустила обновление 1.05 для Nioh 3. Помимо многочисленных исправлений ошибок и улучшений, обновление также предлагает новый контент и интересную игровую механику.

Как объявила студия, обновление теперь доступно для загрузки и включает в себя новую механику под названием «Камень покаяния». Игроки могут использовать камень для повышения характеристик и редкости аксессуаров. Однако использование Камня Покаяния также повышает сложность, создавая классическую механику риска и вознаграждения, которая добавляет разнообразия в игровой процесс.

Игроки, ищущие новых испытаний, также найдут много интересного в пяти побочных миссиях, добавленных с помощью свитков в обновлении 1.05. Награды за успешное выполнение этих миссий включают новые способности.

В дополнение к новому контенту, обновление 1.05 также включает в себя незначительные улучшения качества жизни, которые, по словам Team Ninja, обеспечивают более отточенный игровой процесс. Например, теперь можно использовать фоторежим при взаимодействии с некоторыми существами и локациями.