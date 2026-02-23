Журнал Edge выставил оценки Nioh 3, Romeo Is A Dead Man, Reanimal и другим недавно вышедшим играм

Вышел 421-й выпуск журнала Edge Magazine, в котором представлены обзоры игр, включая Nioh 3, Romeo Is A Dead Man, Reanimal и другие.

Известный своей критической позицией в отношении игр и широким использованием 10-балльной шкалы оценок, журнал Edge Magazine за годы своего существования заработал репутацию сурового критика. Издание поставило Nioh 3 и Reanimal отличную оценку 8, а Romeo Is A Dead Man — хорошую оценку 7.

Ниже приведены оценки рецензий из последнего номера журнала Edge.

Nioh 3 – 8

Cairn – 7

Romeo Is A Dead Man – 7

Reanimal – 8

2XKO – 7

Highguard – 5

Mewgenics – 8

Crisol: Theater of Idols – 7

Pathologic 3 – 8

Dragon Quest VII: Reimagined – 6

MIO: Memories In Orbit – 8

I Hate This Place – 4

Ratcheteer DX – 7

В своей рецензии на Nioh 3 журнал Edge описывает сиквел как эволюцию, а не революцию. Хотя он и не демонстрирует такого резкого скачка, как знаковые игры других серий экшен-RPG, журнал считает это понятным для прямого продолжения. Некоторые ключевые элементы начинают казаться избитыми, но более широкий масштаб и фирменная отточенность Team Ninja помогают игре выделиться в условиях всё более переполненного жанра.

Между тем, в своём обзоре Reanimal журнал утверждает, что разработчик Tarsier довёл свой стиль ужасов до предела. Хотя незначительные недостатки остаются, они представлены как неотъемлемая часть формулы, а не как фатальные ошибки. Игра показана как превзошедшая свои корни из Little Nightmares и оставившая свой собственный, неповторимый, тревожный след.

Что касается Romeo Is A Dead Man, Edge отмечает, что боевая система, изначально надёжная, становится однообразной и чрезмерно шаблонной в поздние часы, обнажая ограниченную глубину. Тем не менее, в обзоре также отмечаются моменты поразительной креативности, особенно выделяющаяся анимационная сцена ближе к концу. В конечном итоге, игра представлена ​​как неровная, но временами вдохновляющая, ценится скорее за свою непредсказуемость, чем за стабильность.