Журнал Edge выставил оценки Nioh 3, Romeo Is A Dead Man, Reanimal и другим недавно вышедшим играм

Вышел 421-й выпуск журнала Edge Magazine, в котором представлены обзоры игр, включая Nioh 3, Romeo Is A Dead Man, Reanimal и другие.
Известный своей критической позицией в отношении игр и широким использованием 10-балльной шкалы оценок, журнал Edge Magazine за годы своего существования заработал репутацию сурового критика. Издание поставило Nioh 3 и Reanimal отличную оценку 8, а Romeo Is A Dead Man — хорошую оценку 7.
Ниже приведены оценки рецензий из последнего номера журнала Edge.
- Nioh 3 – 8
- Cairn – 7
- Romeo Is A Dead Man – 7
- Reanimal – 8
- 2XKO – 7
- Highguard – 5
- Mewgenics – 8
- Crisol: Theater of Idols – 7
- Pathologic 3 – 8
- Dragon Quest VII: Reimagined – 6
- MIO: Memories In Orbit – 8
- I Hate This Place – 4
- Ratcheteer DX – 7
В своей рецензии на Nioh 3 журнал Edge описывает сиквел как эволюцию, а не революцию. Хотя он и не демонстрирует такого резкого скачка, как знаковые игры других серий экшен-RPG, журнал считает это понятным для прямого продолжения. Некоторые ключевые элементы начинают казаться избитыми, но более широкий масштаб и фирменная отточенность Team Ninja помогают игре выделиться в условиях всё более переполненного жанра.
Между тем, в своём обзоре Reanimal журнал утверждает, что разработчик Tarsier довёл свой стиль ужасов до предела. Хотя незначительные недостатки остаются, они представлены как неотъемлемая часть формулы, а не как фатальные ошибки. Игра показана как превзошедшая свои корни из Little Nightmares и оставившая свой собственный, неповторимый, тревожный след.
Что касается Romeo Is A Dead Man, Edge отмечает, что боевая система, изначально надёжная, становится однообразной и чрезмерно шаблонной в поздние часы, обнажая ограниченную глубину. Тем не менее, в обзоре также отмечаются моменты поразительной креативности, особенно выделяющаяся анимационная сцена ближе к концу. В конечном итоге, игра представлена как неровная, но временами вдохновляющая, ценится скорее за свою непредсказуемость, чем за стабильность.
Ниох шикарный , в компании с какими то непонятными названиями, немного погода нужно дисочек купить на плоечку.