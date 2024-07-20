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Niraya of 2025 г.
Ужасы, От третьего лица
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Студия HexaDrive анонсировала свой новый проект - японский хоррор Niraya of

Simple Jack
Новости

Студия HexaDrive анонсировала свой новый проект — японский хоррор Niraya of ■■. Игра доступна на странице Steam. Сюжет вдохновлён буддийскими верованиями периода Камакуры. Героине нужно выбраться из таинственного царства, решая головоломки и исследуя жуткие локации. Ей будут мешать странные явления и нападения монстров.

Авторы делают упор на «уклонение» вместо типичных действий вроде «отталкивания», «пряток» или «сражений». Пользователи управляют маленьким ребенком, обладающим ограниченной выносливостью и использующим окружение, чтобы избегать атак монстров.

Игра будет представлена на выставке BitSummit Drift в Киото с 19 по 21 июля.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
r23dom

страшная, очень страшная анимация

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Brainstoun

На вечер всратых хорроров покатит, не больше

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