Студия HexaDrive анонсировала свой новый проект — японский хоррор Niraya of ■■. Игра доступна на странице Steam. Сюжет вдохновлён буддийскими верованиями периода Камакуры. Героине нужно выбраться из таинственного царства, решая головоломки и исследуя жуткие локации. Ей будут мешать странные явления и нападения монстров.
Авторы делают упор на «уклонение» вместо типичных действий вроде «отталкивания», «пряток» или «сражений». Пользователи управляют маленьким ребенком, обладающим ограниченной выносливостью и использующим окружение, чтобы избегать атак монстров.
Игра будет представлена на выставке BitSummit Drift в Киото с 19 по 21 июля.
страшная, очень страшная анимация
На вечер всратых хорроров покатит, не больше