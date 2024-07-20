Студия HexaDrive анонсировала свой новый проект — японский хоррор Niraya of ■■. Игра доступна на странице Steam. Сюжет вдохновлён буддийскими верованиями периода Камакуры. Героине нужно выбраться из таинственного царства, решая головоломки и исследуя жуткие локации. Ей будут мешать странные явления и нападения монстров.

Авторы делают упор на «уклонение» вместо типичных действий вроде «отталкивания», «пряток» или «сражений». Пользователи управляют маленьким ребенком, обладающим ограниченной выносливостью и использующим окружение, чтобы избегать атак монстров.

Игра будет представлена на выставке BitSummit Drift в Киото с 19 по 21 июля.