Вышел аркадный симулятор транспортировки опасного груза на грузовиках - Nitroglycerine!

Готовьтесь к настоящему испытанию! Управляйте мощными грузовиками, перевозите смертельно опасные грузы по коварным и непредсказуемым маршрутам. Это не просто поездка — это борьба с дорогой, непредсказуемыми обстоятельствами и собственными нервами.
Нитроглицерин! — неосторожность может стоить дорого. Один неверный манёвр — и груз превращается в огненный шар. Берегитесь перегрева, ударов и тряски. Сложные маршруты — узкие горные тропы, скользкие мосты, разбитые дороги и внезапные обвалы ждут каждого, кто рискнёт сесть за руль.
Иммерсивность — атмосферное звуковое оформление, интерактивные элементы и реалистичная физика делают каждую поездку напряжённым кинематографическим опытом. Почувствуйте себя настоящим водителем, застрявшим где-то в нищете и отчаянии, но с последним шансом выбраться.
Краткие, но насыщенные сессии — длятся недолго, но требуют максимум концентрации. Идеально для тех, кто ценит вызов и ограниченное время. Сумеете ли вы доставить груз и остаться живым? Включите зажигание и приготовьтесь к самому трудному рейсу в вашей жизни!
Напоминает "Плата за страх" книга и фильм, явно оттуда идея. А в остальном какое то хавно.
Если в игре не будет песни Benzin от Rammstein, то грошь цена этой игре.
Сейчас бы маленьким инди-студиям покупать права на песни одной из самых известных групп в мире. Давно слышал песни Rammstein в играх?)
Просто отключи музыку в игре и включи в плеере. Делов-то.
За $3.29 грех жаловаться)