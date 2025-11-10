ЧАТ ИГРЫ
Nitroglycerine 09.11.2025
Аркада, Симулятор, Инди, Автомобили
7 2 оценки

Вышел аркадный симулятор транспортировки опасного груза на грузовиках - Nitroglycerine!

Pavel Rally Pavel Rally

Готовьтесь к настоящему испытанию! Управляйте мощными грузовиками, перевозите смертельно опасные грузы по коварным и непредсказуемым маршрутам. Это не просто поездка — это борьба с дорогой, непредсказуемыми обстоятельствами и собственными нервами.

Нитроглицерин! — неосторожность может стоить дорого. Один неверный манёвр — и груз превращается в огненный шар. Берегитесь перегрева, ударов и тряски. Сложные маршруты — узкие горные тропы, скользкие мосты, разбитые дороги и внезапные обвалы ждут каждого, кто рискнёт сесть за руль.

Иммерсивность — атмосферное звуковое оформление, интерактивные элементы и реалистичная физика делают каждую поездку напряжённым кинематографическим опытом. Почувствуйте себя настоящим водителем, застрявшим где-то в нищете и отчаянии, но с последним шансом выбраться.

Краткие, но насыщенные сессии — длятся недолго, но требуют максимум концентрации. Идеально для тех, кто ценит вызов и ограниченное время. Сумеете ли вы доставить груз и остаться живым? Включите зажигание и приготовьтесь к самому трудному рейсу в вашей жизни!

ant 36436

Напоминает "Плата за страх" книга и фильм, явно оттуда идея. А в остальном какое то хавно.

JustA_NiceGuy
Иваныч из Тулы

Если в игре не будет песни Benzin от Rammstein, то грошь цена этой игре.

Алексей Киященко

Сейчас бы маленьким инди-студиям покупать права на песни одной из самых известных групп в мире. Давно слышал песни Rammstein в играх?)

Gords

Просто отключи музыку в игре и включи в плеере. Делов-то.

JustA_NiceGuy

За $3.29 грех жаловаться)

