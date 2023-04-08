Авторы симулятора жизни в киберпанковом мегаполисе Nivalis показали небольшой геймплейный тизер ©

Издательство 505 Games и разработчики Ion Lands, создатели Cloudpunk, представили Nivalis еще в июне 2022 года и с тех пор не охотно общались с прессой или делились новыми материалами. И на днях они поделились небольшими геймплейными отрывками, но у проекта все еще нет даты выхода.

"Мы стремимся создать симулятор жизни в киберпанковом мире, неотъемлемой частью которого вы являетесь", - сказал глава студии Марко Диекманн. "Вы начинаете с одной лапшичной и расширяетесь до ресторанов, баров и ночных клубов, заключая сделки, выращивая ингредиенты, ловя рыбу в доках и переживая истории всех людей, которых вы встречаете".

Во многих отношениях Nivalis выглядит прямой противоположностью Cloudpunk. Если в предыдущей игре Ion Lands основное внимание уделялось полетам по городу, исследуя его вершины и долины, то в Nivalis все направлено на то, чтобы пустить корни, наладить отношения и, возможно, даже найти любовь. Конечно, не все так радужно и счастливо. Город - опасное место: Банды хотят получить ваши органы, корпорации хотят выдоить вас досуха, а сам город рушится, буквально, в океан.

"Большинство игровых миров в стиле киберпанк очень мрачны", - говорит Дикманн. "Нам нравится исследовать повседневную жизнь в этом мире. Здесь есть нечто большее, чем раскрытие следующего большого заговора, стрельба и хакерство. Есть миллионы обычных людей, которые живут своей обычной жизнью. Для нас это захватывающая идея, и мы постараемся дать вам представление о том, каково это - жить в футуристическом киберпанковом городе".

Как и в Cloudpunk, в Nivalis используется тот же воксельный художественный стиль, хотя в последней игре воксели ограничиваются только ландшафтом - персонажи полностью выполнены в 3D с более фотореалистичным художественным стилем.