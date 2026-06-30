Ещё один релиз в насыщенном сентябре - создатели Nivalis Nights объявили окончательную дату релиза

Когда немецкий разработчик ION LANDS выпустил Cloudpunk в 2020 году, он, вероятно, не рассчитывал стать одной из лучших игр в жанре киберпанка в том году. Но это произошло, особенно на фоне провального запуска Cyberpunk 2077. Спустя шесть лет Cyberpunk 2077 значительно улучшена, и ION LANDS работает над возвращением в вымышленный город Нивалис с игрой, которая теперь официально называется Nivalis Nights, и у неё наконец-то появилась официальная дата релиза.

ION LANDS и издатель 505 Games объявили, что Nivalis Nights выйдет 29 сентября 2026 года и будет доступна на ПК в Steam, а запуск в Epic Games Store состоится позже. О консолях пока ничего не известно.

Nivalis Nights изначально была анонсирована как просто Nivalis в 2021 году, и в 2023 году её выход был запланирован на 2024 год. Этого, очевидно, не произошло, и релиз был сначала отложен до 2025 года, а затем окончательно перенесён на 2026 год.