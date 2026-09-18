Киберпанк-симулятор жизни Nivalis Nights набрал миллион добавлений в список желаемого в Steam перед выходом 29 сентября

Издатель 505 Games и разработчик ION LANDS объявили, что киберпанк-симулятор жизни Nivalis Nights набрал миллион добавлений в список желаемого в Steam в преддверии выхода на ПК, запланированного на 29 сентября 2026 года.

Этот показатель значительно превышает результаты предыдущей игры студии ION LANDS — Cloudpunk. Креативный директор Марко Дикманн отметил, что на момент релиза у Cloudpunk было около 130 000 добавлений в список желаемого, и студия не ожидала, что Nivalis Nights достигнет отметки в миллион ещё до выхода игры.

Действие Nivalis Nights разворачивается в том же городе, что и в Cloudpunk, однако акцент смещён на повседневную жизнь, управление бизнесом, отношения и исследование мира. Игроки могут начать с малого бизнеса — например, с киосков с лапшой или баров, — а затем расширить своё дело до ресторанов и ночных клубов.

Симулятор жизни также включает в себя системы отношений и обустройства жилья. Игроки могут знакомиться с жителями, заводить друзей и романтические отношения, а также привлекать новых клиентов. Своё жилище можно декорировать и обустраивать по собственному вкусу, а также приобретать дополнительную недвижимость в разных частях города.

Тем, кого не слишком интересует ведение бизнеса, Nivalis Nights предлагает более спокойные занятия: рыбалку, обустройство дома, общение с жителями и исследование города.