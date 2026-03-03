Неоновая жизнь будущего: показан геймплейнный трейлер киберпанк-симулятора Nivalis

Издательство 505 Games представило геймплейный трейлер Nivalis — симулятора жизни от первого лица в киберпанковском сеттинге, который разрабатывает студия ION LANDS. В ролике показали исследование неонового мегаполиса, общение с жителями и развитие собственного бизнеса.

Игрокам предстоит отправиться в футуристический воксельный город с оживлёнными улицами, небоскрёбами и тёмными переулками. Проект делает ставку на свободу выбора: можно открыть бар или ресторан, купить жильё, заняться рыбалкой и даже построить романтические отношения. Мир будет жить по собственным законам — со сменой дня и ночи и динамической погодой.

Релиз Nivalis ожидается в 2026 году, однако точная дата пока не раскрыта. Разработчики также подтвердили перевод интерфейса и субтитров на русский язык.