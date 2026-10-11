Nivalis Nights: если вы хотите уютную жизнь в этом городе, то вам придется её заслужить

Впрочем, это была бы далеко не первая "уютная игра", в которой игроку приходится выплачивать ужасающие долги.

Среди популярных пользовательских тегов для Nivalis Nights в Steam значатся: Киберпанк, симулятор, симулятор жизни, менеджмент и «для расслабления». Это определенно симулятор жизни и управления магазином в киберпанк-сеттинге, но действительно ли он расслабляющий? Эта игра была в списках желаемого у огромного количества фанатов "уютных игр". Вот что рассказал по этому поводу ведущий сценарист Томас Уэлш:

Объем квестов и сюжетного контента в Nivalis Nights порой кажется ошеломляющим. Было ли это сделано намеренно?

Томас Уэлш, ведущий сценарист Nivalis Nights:

Начало игры намеренно сделано ошеломляющим. В Nivalis нет смертей персонажа, стрельбы или битв с боссами, но это не значит, что перед вами "уютная игра". Жизнь в мире киберпанка не должна быть расслабляющей и лишенной стресса — во всяком случае, не на первых порах. Если вы хотите устроить себе уютную жизнь в этом городе, вам придется её заслужить. Мы представляли себе мир, в котором всё ощущается так, будто абсолютно каждое приложение на вашем телефоне одновременно присылает вам срочное уведомление. Игроки могут плыть против течения и в итоге стать богатыми, уехав жить на ферму. Или же они поймут, что успех в Nivalis для каждого человека может выглядеть по-разному. Вы даже можете завершить сюжетную линию, будучи при этом абсолютно ужасным бизнесменом.

Что ж, уют всегда был понятием субъективным

В течение первых нескольких внутриигровых дней на игрока вываливают десятки квестов, и у вас банально нет времени даже взяться за них, пока вы изо всех сил пытаетесь удержать свою лапшичную от банкротства.

Жизнь в капиталистическом аду, где долги могут передаваться из поколения в поколение, а бюрократия мешает людям выбраться из корпоративного рабства, не должна казаться уютной. Возможность расслабиться — это привилегия, и Nivalis Nights дает это чертовски ясно понять, когда вы только начинаете открывать доступ к районам, где тусуются люди с деньгами.

Но может ли игра по-прежнему оставаться уютной и расслабляющей, даже если сам её мир таковым не является? «Уютные игры» (Cozy) — это один из самых размытых жанровых ярлыков в игровой индустрии, поэтому данное определение часто растягивается, чтобы охватить самые неожиданные вещи — например, «уютные хорроры» или мило выглядящие рогалики. Конечно, уютные игры тоже могут бросать вызов или требовать от игрока мастерства. Симуляторы фермы подталкивают к жесткому мин-максингу и оптимизации ресурсов, да и стратегически глубокие жанры тоже могут отлично расслаблять.

В Nivalis Nights есть механики декорирования и менеджмента, которые очень популярны среди любителей уютных игр. Здесь невероятно красивый визуально мир, даже если само по себе это место — дыра. Кроме того, в игре есть масса историй персонажей с отличной озвучкой, варьирующейся от комичной до душевной. Капля романтики тут тоже присутствует. Все эти вещи обычно вполне укладываются в круг интересов любителей уютного гейминга.

Тем не менее, перегруженность на ранней стадии игры — это действительно не шутка. Правая часть экрана постоянно забита журналом заданий, а маркеры квестов на верхнем компасе буквально деруться друг с другом за свободное место. Цифровой робот-помощник часто подаёт голос, чтобы подкинуть игроку еще больше квестов и указаний прямо в тот момент, когда нужно выполнить другую срочную задачу. А вдобавок к этому постоянно всплывали уведомления о том, что нужно пополнить запасы ингредиентов или что официанту не выплачена зарплата, потому что закончились деньги.

Иными словами, Nivalis Nights, скорее всего, так и останется одной из тех игр, чей статус «уютной» будет крайне субъективным и зависящим исключительно от вашего собственного уровня терпимости к кошмару в списке текущих задач.