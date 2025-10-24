Nivalis переносится на 2026 год: киберпанк ждёт полного озвучения

Студия Ion Lands, известная по киберпанк-симулятору Cloudpunk, объявила, что её новый проект Nivalis не выйдет в 2025 году, как планировалось ранее. Разработчики объяснили решение необходимостью завершить последний элемент пазла — полное озвучивание игры.

В Nivalis будет около 135 полностью озвученных персонажей и 200 тысяч слов диалогов. Это масштабная работа: недавно завершён кастинг на более чем 100 новых голосовых ролей, к которым добавились 32 персонажа из демоверсии двухлетней давности. Ion Lands подчёркивает, что такой объём требует времени и точности, чтобы сохранить качество и погружение игроков в мир киберпанка.

Перенос релиза на 2026 год позволит разработчикам доработать дубляж, провести тестирование, улучшить оптимизацию и сбалансировать игровой процесс. Студия сотрудничает с издателем для установления новой конкретной даты выхода, которая должна быть объявлена до конца года.

Это уже не первая задержка Nivalis. Изначально проект планировался на начало 2025 года, но разработчики тогда также просили времени для полировки игры. Сейчас интерес к Nivalis остаётся высоким — на Steam за ней следят почти 50 тысяч пользователей.

Игрокам остаётся запастись терпением и надеяться, что новая дата релиза будет финальной. Ion Lands обещает, что дополнительные месяцы позволят выпустить максимально качественный и атмосферный киберпанк-симулятор, который оправдает ожидания поклонников жанра.