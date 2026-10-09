Почему разработчики Nivalis Nights намеренно отказались от очевидных романтических линий

Nivalis Nights — это сюжетный симулятор управления магазином, но в нем есть элементы построения отношений. Разговоры с персонажами могут влиять на четыре различных отношения к вам: дружелюбное, враждебное, романтическое и прагматичное. При этом варианты ответов в диалогах никак четко не обозначены, поэтому вы далеко не всегда знаете, собираетесь ли вы сейчас разозлить собеседника или сказать что-то, что он воспримет как флирт.

С одними персонажами сразу понятно, что вы движетесь к полноценным отношениям, но с другими всё не так очевидно: то ли вы где-то свернули не туда, то ли любовь здесь в принципе не предусмотрена. Это очень скрытная система по сравнению с другими RPG или симуляторами жизни, где есть огромные красные иконки сердечек и подсказки в диалогах, избавляющие вас от необходимости гадать. Томас Уэлш, ведущий сценарист Nivalis Nights, дал свой комментарий по поводу романтики в игре:

Мы долго колебались по поводу романтики. Мы точно знали, что хотим сделать её запутанной. Мы также хотели, чтобы игрок прошел через опыт в духе "что я сказал не так?". Когда у них не складываются романтические отношения, они никогда до конца не понимают, почему именно всё сорвалось — совсем как в реальной жизни. А еще мы хотели избежать ситуации формата "Я был мил с тобой три раза подряд, так что можно мне за это один секс, пожалуйста?". Когда мы упускаем любовь, у нас должны оставаться вопросы "почему?", и, возможно, нам стоит поразмышлять об этом — в идеале, задать себе несколько сложных вопросов. Пожалуй, это слишком амбициозно для игры об украденных рецептах пончиков и роботах-пиратах, но мы решили рискнуть!

Как указывает Уэлш, романтические отношения в играх могут быть крайне шаблонными. В симуляторе жизни должно быть равное количество сцен свиданий для каждого доступного персонажа. В RPG реплики должны быть помечены огромными красными значками, чтобы вы случайно ни с кем не заигрывали. Посмотри сцены, выбери правильные варианты, поглоти «романтический контент» и в итоге получи отношения ради очередной ачивки в Steam.

В Nivalis реплики вообще никак не помечены по тональности. Вам приходится самим догадываться, звучит ли фраза дерзко или с намеком. Там есть один персонаж, при общении с которым всегда получается флирт и как итог полноценные отношения. Возможно он просто из тех парней, которые быстро влюбляются.

С другим персонажами получается завязать долгую дружбу, подкрепленную глубокими и искренними разговорами, и ничего больше. Может, быть были упущенны какие-то очевидные возможности для флирта на раннем этапе? Возможно, он просто не искал романтики, и близкие дружеские отношения оказались для него более значимыми. Вероятно, именно о таких размышлениях и вопросах и говорил Уэлш.