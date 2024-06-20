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Nivalis Весна 2025
Инди, Другой симулятор, Киберпанк
6 28 оценок

Симулятор жизни в киберпанковом городе Nivalis выйдет весной 2025 года

butcher69
Новости

Киберпанковый симулятор жизни Nivalis выйдет на ПК через Steam и Epic Games Store весной 2025 года, что позже ранее запланированных планов на 2024 год, объявили издатель 505 Games и разработчик ION LANDS.

Nivalis живет своей собственной жизнью, растет и развивается так, что нам не терпится поделиться с вами. Чтобы дать представление о грядущих событиях, посмотрите новый трейлер, в котором вы увидите множество невиданных ранее локаций, путешествия на поездах и сюжетные подсказки через Аву, одну из главных героинь, которую вы встретите в игре/

Главным приоритетом ION LANDS является обеспечение наилучшего впечатления от Nivalis для игроков, и команда ценит терпение и поддержку, которую они получили от постоянно растущего сообщества, пока ION LANDS проходит этот творческий путь.

-2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Liaschim

Как-то странно не упомянуть, что это город из Cloudpunk - предыдущей игры от этого разработчика.

3
Кей Овальд

Жду.

0
GullibleCelia

Выглядит любопытно. Будет идеально, если подтянут графику. По гемплею пока совсем не понятно.

0
SoftyCat

Я наверно попробую просто из-за музыки в духе Вангелиса)

0