В новом дневнике разработки киберпанк-симулятора жизни Nivalis рассказали о причинах переноса и показали новую локацию

Разработчики киберпанк-симулятора жизни Nivalis опубликовали новый эпизод дневников разработки, в котором подробно рассказали о причинах очередного переноса релиза и представили локацию Seaside Boardwalk. Игра теперь выйдет в 2026 году.

Основная причина задержки — работа над озвучкой. Команда подчеркнула, что стремится довести проект до совершенства, и выразила надежду, что игроки понимают это решение. «Мы понимаем, что это вызывает у вас разочарование — мы тоже его чувствуем, — но мы убеждены, что это просто правильное решение», — заявили создатели.

Чтобы скрасить ожидание, разработчики показали Seaside Boardwalk — оживлённую улицу с множеством предприятий и умиротворённым пирсом. Игроки смогут открывать собственный бизнес, находить новых партнёров и обучаться у опытных наставников. Эта локация обещает стать центром жизни города и важным элементом погружения в киберпанк-мир Nivalis.

Большинство пользователей поддержали студию, однако некоторые требуют хотя бы примерных сроков релиза. Напомним, изначально Nivalis планировали выпустить в 2024 году, затем перенесли на весну 2025-го, но и эти сроки оказались не окончательными. Новый дневник разработки даёт надежду, что студия использует время с пользой, создавая атмосферный и детализированный мир.