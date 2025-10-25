Героя "Брата" перенесли в инди-хит No, I'm not a Human

YouTube-блогер под ником Рыжая Шевелюра опубликовал новый ролик, в котором перенес очередного персонажа кино в игровой мир. В этот раз он взял кадры с Данилом Багровым из фильмов «Брат» в исполнении Сергея Бодрова-младшего, а затем объединил их с нашумевшим инди-хоррором.

По сюжету игры на планете произошел катаклизм — из-за аномальной солнечной активности выходить на улицу днем стало невозможно. При этом ночью тоже небезопасно: стоит только стемнеть, как приходят враждебные существа, притворяющиеся людьми. Так называемые Гости терроризируют человечество, нападая на всех, кого удается найти. Убежищем для выживших становится дом главного героя.



Протагонист вынужден приглашать к себе незнакомцев и выявлять, кто из них — человек, а кто — Гость. В ролике герой «Брата» как раз расправляется с подозреваемыми.



До этого Данилу Багрова уже переносили в другие миры, причем не только игровые. Ранее блогер Nikten показал, как бы выглядели приключения персонажа, если бы он попал в фильм «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона.