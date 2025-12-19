ЧАТ ИГРЫ
No, I'm not a Human 15.09.2025
Ужасы, Инди, От первого лица
7.5 144 оценки

No, I'm not a Human продалась тиражом 850 тысяч копий и получила крупное обновление

butcher69 butcher69

Студия Trioskaz выпустила масштабный контентный патч для психологического хоррора No, I’m not a Human под названием «Подозрительные лица». Обновление заметно расширяет игру и приурочено к важному рубежу — с момента релиза продажи проекта превысили 850 тысяч копий по всему миру.

Патч добавляет 12 новых гостей, шесть дополнительных сцен с уже знакомыми персонажами, бонусную концовку и ещё один сон с сюрреалистичной «грибной» тематикой. Помимо сюжетного контента, в игре появились коллекционные карточки и 11 новых достижений, что должно порадовать охотников за полным прохождением.

В честь коммерческого успеха разработчики также опубликовали специальный ролик, поблагодарив игроков за поддержку. Ранее Trioskaz уже сообщала о планах выпустить артбук и официальный саундтрек, однако даты их выхода пока не раскрываются. Зато известно, что следующая игра студии — психологический хоррор Lost in the Roots — находится в активной разработке и будет представлена «уже совсем скоро».

11
4
Комментарии:  4
Рикочико

Вот уж какая игра должна была получить инди года.

3
realhero1980

Отличная игра, но Силксонгу не соперник в этой номинации

Иваныч из Тулы realhero1980

В итоге победила Экспедиция 33 😁

Вадим Якимов

"как в такое г08н0 можно вообще играть"..((