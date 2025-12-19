No, I'm not a Human продалась тиражом 850 тысяч копий и получила крупное обновление

Студия Trioskaz выпустила масштабный контентный патч для психологического хоррора No, I’m not a Human под названием «Подозрительные лица». Обновление заметно расширяет игру и приурочено к важному рубежу — с момента релиза продажи проекта превысили 850 тысяч копий по всему миру.

Патч добавляет 12 новых гостей, шесть дополнительных сцен с уже знакомыми персонажами, бонусную концовку и ещё один сон с сюрреалистичной «грибной» тематикой. Помимо сюжетного контента, в игре появились коллекционные карточки и 11 новых достижений, что должно порадовать охотников за полным прохождением.

В честь коммерческого успеха разработчики также опубликовали специальный ролик, поблагодарив игроков за поддержку. Ранее Trioskaz уже сообщала о планах выпустить артбук и официальный саундтрек, однако даты их выхода пока не раскрываются. Зато известно, что следующая игра студии — психологический хоррор Lost in the Roots — находится в активной разработке и будет представлена «уже совсем скоро».