No, I'm not a Human разошлась тиражом в 100 тысяч копий за четыре дня

Российский инди-хоррор No, I’m not a Human всего за четыре дня после релиза в Steam разошёлся тиражом более 100 000 копий. Об этом сообщили разработчики из Trioskaz и издательство CRITICAL REFLEX в официальном сообществе игры.

Авторы поблагодарили игроков за поддержку и положительные отзывы, отметив, что такие результаты вдохновляют команду продолжать активно дорабатывать проект. Вместе с анонсом продаж был выпущен новый патч 1.1.13, который добавил несколько востребованных функций.

Главное нововведение — автосохранение при выходе. Теперь игра фиксирует прогресс, когда пользователь завершает сессию, а ручные сохранения больше не удаляются после прохождения. Также у игроков, уже завершивших игру, появится возможность пропускать первый день, включая диалоги с Соседом, что должно сделать повторные прохождения менее затянутыми.

Кроме того, разработчики пообещали улучшить работу системы КЧС и постепенно внедрить новые языки. В течение ближайших месяцев проект получит поддержку итальянского, украинского, польского и турецкого переводов.

No, I’m not a Human уже успела собрать множество очень положительных отзывов в Steam и, по словам разработчиков, станет ещё удобнее и разнообразнее с будущими апдейтами.