Продажи хоррора No, I'm not a Human от российских разработчиков превысили миллион копий - в подарок дарят артбук

Издательство CRITICAL REFLEX объявило о том, что продажи психологического хоррора No, I’m not a Human от российских разработчиков Trioskaz преодолели отметку в миллион копий. Игра, доступная на ПК в сервисе Steam, сумела завоевать любовь игроков по всему миру всего за полгода с момента релиза.

No, I’m not a Human - это атмосферная адвенчура в антураже постапокалипсиса. В мире игры Солнце превратилось в смертоносный источник радиации, делающий прогулки днем невозможными. Однако главная угроза исходит не от светила, а от таинственных "Гостей" - существ, способных принимать человеческий облик. Игроку предстоит пускать в свое убежище беженцев, спасающихся от Солнца, и пытаться среди них вычислить пришельцев. В этом помогают новости по телевизору, которые сообщают о новых приметах врага. Ошибка в "допросе" грозит гибелью - если впустить монстра в дом, он жестоко расправится с хозяином.

Уникальная механика социальной дедукции в духе "Мафии" пришлась по душе аудитории. На данный момент у игры в Steam 23000 отзывов, 92% из которых положительные.

В честь этого события игра получила крупное обновление. В нее добавили польскую, украинскую, итальянскую, турецкую и арабскую локализации. Саундтрек стал доступен на пяти стриминговых сервисах, включая YouTube Music. Кроме того, все владельцы игры теперь могут бесплатно загрузить цифровой артбук прямо в Steam.

Сейчас студия Trioskaz приступила к начальной разработке нового крупного контентного обновления. Разработчики обещают, что оно будет "весьма насыщенным", что позволяет надеяться на дальнейший рост популярности проекта.

До 26 марта, в рамках весенней распродажи, на No, I'm not a Human действует скидка 20%, позволяющая купить игру за 392 рубля.