Продажи No I'm Not a Human достигли 500 000 копий; скоро появятся новые функции

Среди сюрпризов месяца особое место, безусловно, занимает No I'm Not a Human от Trioskaz и Critical Reflex. Сегодня было объявлено, что с момента выхода (15 сентября) тираж игры достиг 500 000 копий.

Кроме того, разработчик поделился подробностями о предстоящих функциях, начиная с 12 новых гостей (вдохновлённых участниками Patreon, поддержавшими разработку игры), коллекционных карточек Steam и некоторых предметов из магазина Point Shop. Подробнее об этом будет объявлено позже.

Конечно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом и сразу же переходить к другому проекту. Сейчас наша главная задача — исправить все раздражающие ошибки и улучшить качество обслуживания. Однако, как бы важно это ни было, это может показаться не таким уж захватывающим. Что ж, мы согласны — и мы планируем добавлять новый контент! Например... погодите, кто-то стоит у двери.



Да, будут новые гости! 12 новых гостей, если быть точным. Все они — наши дорогие пользователи Patreon, которые поддерживали No, I'm Not a Human на протяжении всего обновления. Но это ещё не всё, что мы запланировали для обновления, о чём мы расскажем позже.



Мы также работаем над добавлением коллекционных карточек Steam. Возможно, вы видели отсылки к обложкам фильмов, которые мы публиковали в наших социальных сетях перед выходом игры. Планируется создать ещё несколько и использовать их для коллекционных карточек. И да, мы также думаем о создании некоторых предметов Point Shop в будущем.