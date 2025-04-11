Психологический триллер No, I'm not a Human выйдет осенью

Издатель Critical Reflex и студия Trioskaz анонсировали дату выхода психологического триллера No, I'm not a Human. Игра появится осенью 2025 года на ПК (Steam), а позже — на PlayStation 5 и Xbox Series. Этим летом выйдет обновлённая демоверсия.

Это атмосферный хоррор о паранойе в преддверии конца света. Мир гибнет — улицы выжжены, воздух отравлен, а любой шаг наружу может стать последним. Единственное спасение — остаться внутри. Но даже в укрытии опасность не отступает: ночь принадлежит визитерам.

Герой должен решать, кого впустить в дом. Некоторые гости кажутся обычными людьми. Они выглядят, говорят и пахнут как мы. Но точно ли это так? Найдите отличия. Распознавайте ложь. Одни гости помогут, другие — погубят.

Ваш долг — выжить. Визитеры убивают. Поэтому действуйте первыми, задавайте вопросы, принимайте сложные решения. В этом тревожном триллере доверие — роскошь, которую нельзя себе позволить.